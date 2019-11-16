Bir acı daha

İstanbul Bakırköy’de Bahattin Delen (39), eşi Zübeyde Delen (38) ve 6 yaşındaki çocukları Ali Delen dün evlerinde ölü bulundu. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde Zübeyde Delen’in cansız bedenini görünce polisi aradı. Polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD’a bilgi verdi. Kimyasal, Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Madde (KBRN) ekipleri, özel kıyafetlerle girdikleri evin salonunda Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen ile çiftin çocukları Ali’nin de cansız bedenini buldu. Evde siyanüre rastlandı. Annenin, zehirlenmeye başladığı an can havliyle yardım istemek için daire kapısına yöneldiği tespit edilirken, yakınları ailenin maddi sıkıntısının bulunmadığını belirtti.

‘Aşırı borçlanmış’



Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Bahattin Delen’in Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığını ve internet sitelerindeki kayıt dışı ticari işlemleri nedeniyle aşırı borçlandığını açıkladı. Savcılık, Bahattin Delen’in girdiği bunalımın etkisiyle önce eşini ve çocuğunu zehirleyip, ardından intihar ettiğini bildirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da “Kesin olmamakla birlikte ağır borç batağında olan eş kendisini zehirledi, eşi ve çocuğu da siyanüre maruz kaldılar. Çünkü eşi hanımefendi son bir gayretle evden çıkmaya teşebbüs etmiş. Apartman karantinaya alındı” dedi. Bakırköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir” denildi. Adli tıpta yapılan otopsiler sonucunda da ölümlerin siyanüre bağlı olduğu bildirildi. Bahattin Delen’in bir yakınına göndermek istediği mesajda da önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi. Daha önce de İstanbul Fatih’te 4 kardeş, Antalya’da ise 4 kişilik aile siyanürden ölmüştü.





