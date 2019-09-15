Bir Aile Hikayesi 14. yeni bölüm fragmanı... Fırtınalar kopacak gibi

Bir Aile Hikayesi'nin 13. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin bitişiyle birlikye yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Beste ile Erdem ayrılma noktasında... Erdem'in Ceylan'ın yanında olması Beste'yi fena halde kızdırıyor. Nil, Berk'le karşılaşırken Ufuk'a yalan söylemek zorunda kalıyor. 14. bölümde ilişkilerde büyük fırtınalar kopacak gibi...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan ehliyet sınavına hazırlanırken, Cem en büyük destekçisi olur ancak aynı desteği çocuk yapmak konusunda Reyhan’dan göremez. Reyhan’ın anne olma korkusu çiftin arasını açar.

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur’la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.

Erdem Beste’ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem’in desteğini alamaz. Ceylan’ın ise Erdem’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.

Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil’in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil’in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.