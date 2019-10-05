Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanlarında Nil yol ayrımında!

Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamları Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Aile Hikayesi'nde bu hafta Reyhan ve Cem'in arası konser sonrası açılır. Yeniden bir araya gelen ekibin en önemli parçası olan Reyhan bir turneye çıkacaklarını Cem'e bildirir.

Cem, Reyhan'a engel olmak istemez ama yanında durma konusunda da endişelidir. Berk, Nil konusundaki gerçeği Ufuk'a anlatır. Ufuk, Berk'in ağzından dökülen sözlerin ardından deliye döner. Nil için artık bir karar verme zamanı gelmiştir. Ya Ufuk'u yada Berk'i seçecektir.

BİR AİLE HİKAYESİ 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ 16. BÖLÜM 3. FRAGMANI