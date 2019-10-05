MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanlarında Nil yol ayrımında!
05.10.2019 - 16:25 |

Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanlarında Nil yol ayrımında!

Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamlarıFox TV ekranında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan ve Cem'in arası konser sonrası açılır. Turneye çıkacak olan Reyhan'la arasına mesafe koyan Cem kızını dinleyerek karısı Reyhan'ın peşinden gider. Berk gerçekleri daha fazla saklamamak adında Ufuk'a Nil'in eski kocası olduğunu açıklar. Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Fox TV'de...

Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanlarında Nil yol ayrımında!

Bir Aile Hikayesi 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamları Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Aile Hikayesi'nde bu hafta Reyhan ve Cem'in arası konser sonrası açılır. Yeniden bir araya gelen ekibin en önemli parçası olan Reyhan bir turneye çıkacaklarını Cem'e bildirir.

Cem, Reyhan'a engel olmak istemez ama yanında durma konusunda da endişelidir. Berk, Nil konusundaki gerçeği Ufuk'a anlatır. Ufuk, Berk'in ağzından dökülen sözlerin ardından deliye döner. Nil için artık bir karar verme zamanı gelmiştir. Ya Ufuk'u yada Berk'i seçecektir.

 BİR AİLE HİKAYESİ 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR AİLE HİKAYESİ 16. BÖLÜM 3. FRAGMANI

İngiltere'de çift katlı yolcu otobüsü yan yattı: Çok sayıda yaralı varİngiltere'de çift katlı bir otobüs yoldan çıkarak yan yattı. Polis, 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Son dakika! O hainlerin kimlikleri ortaya çıktı!

Son dakika! O hainlerin kimlikleri ortaya çıktı!

Maltepe'de "hafriyat kamyonlu" eylem devam ediyor

Maltepe'de "hafriyat kamyonlu" eylem devam ediyor

Sıradaki Haber