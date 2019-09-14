Bir Aile Hikayesi yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam TV ekranında!

Bir Aile Hikayesi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam yeni sezon ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Bir Aile Hikayesi dizisine Serkan Keskin katılıyor. Dizide Ufuk karakterine hayat verecek olan Serkan Keskin dizide hayat enerjisi çok yüksek efkarı bile çok neşeli olan Doktor Ufuk karakterini canlandıracak.

BİR AİLE HİKAYESİ 13. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur’la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.

Erdem Beste’ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem’in desteğini alamaz. Ceylan’ın ise Erdem’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur. Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil’in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil’in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.

BİR AİLE HİKAYESİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI