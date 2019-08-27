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27.08.2019 - 07:12| İHA

Bir anda alev aldı! Can havliyle...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Bir anda alev aldı! Can havliyle...

Olay, Gediz-Kütahya karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya yönetiminde olan ve plakası belirlenemeyen bir otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücüsünün kenara çekip can havliyle kendini dışarı atmasıyla olası bir faciadan dönüldü.

Araç sürücüsü Ali Kaya, bir süre kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Ancak araçta meydana gelen patlamalardan dolayı büyük tehlike atlattı. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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