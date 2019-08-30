MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBir anda başladı! Çatıları uçurdu
30.08.2019 - 20:23| İHA

Bir anda başladı! Çatıları uçurdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına iş yerinin çatısını uçurdu.

Bir anda başladı! Çatıları uçurdu

Esenyurt Mahallesi’nde öğle saatlerinde bastıran yağmurun ardından etkili olan fırtına inşaat malzemesi satan bir iş yerinin çatısı yerinden sökerek yola savurdu. Fırtınanın dinmesinden sonra iş yerinin çatısının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri şaşkınlık yaşadı. Çatı parçaları yoldan temizlenirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bir anda başladı Çatıları uçurdu


'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kediye böyle tekme attı! Kameralara yakalandı

Kediye böyle tekme attı! Kameralara yakalandı

Bittin Sen filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bittin Sen filmi konusu ve başrol oyuncuları

Devrim Arabaları filmi konusu | Devrim Arabaları filmi başrol oyuncuları

Devrim Arabaları filmi konusu | Devrim Arabaları filmi başrol oyuncuları

Bir anda başladı! Çatıları uçurdu

Bir anda başladı! Çatıları uçurdu

Sıradaki Haber