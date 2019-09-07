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07.09.2019 - 14:20| İHA

Bir anda havalandı... Can pazarı kamerada!

Bursa’da seyir halindeki bir otomobil yola aniden çıkan bir otomobile çarparak takla attı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

Bir anda havalandı... Can pazarı kamerada!

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yoğun trafik nedeniyle B.C. (41) yönetimindeki 16 AAB 740 plakalı otomobil, B.C. (41), ara sokaktan çıkan H.T. (43) yönetimindeki 34 ZU 5331 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ters dönen araç içerisinde yardım isteyen B.C.,çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak’ta taze balığa yoğun ilgiDenizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından Uşak'taki balıkçı dükkanları kapılarını halka açtı. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan balık satıcıları satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
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