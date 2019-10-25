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25.10.2019 - 15:08 | | DHA

Bir anda yere atladı! Kimse yardımcı olamadı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir anda yere atladı! Kimse yardımcı olamadı...

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. B.M.'nin, madde uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir anda yere atladı Kimse yardımcı olamadı...

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
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