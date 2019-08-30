Bir bacağını kaybetti, durmadılar... 'Hepinizi yok ederim!'

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak ortasında kocası Onur Akman tarafından pompalı tüfekle vurulan ve aylar süren tedavisinin ardından hayata tutunan Manolya Akman'ın (30) çilesi bitmiyor. 3 Eylül Salı günü mahkemeye çıkacak olan kocası Onur Akman'ın tahliye olmasını durumunda öldürülmekten korkan ve o saldırıda sol bacağını kaybeden Manolya Akman'ı bu kez kayınpederinin tehdit ettiği iddia edildi.

'BUNA ŞÜKRETSİN'

Manolya Akman'ın akrabalarını arayan kayınpeder Ayhan Akman'ın oğlu ile ilgili çıkan haberlere kızıp, "Oğlumla uğraşmayı bırakın. Her yerde haber çıkmış, hepinizi yok ederim. Ayağının kesilmesine şükretsin, canından olmadığına şükretsin. Ortaca'da onu bulamayacağımı sanmasın onu bulurum" sözleri ile tehdit ettiği öne sürüldü.

6 AY UZATILDI

Talihsiz kadının yeğeni Tufan Zaman, aldığı tehditler sonrası Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, İzmir'i terk eden Manolya Akman'ın kardeşi Pınar Akman'ı Ortaca Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin çağırdığı ve koruma ile ilgili bilgi alışverişinde bulundukları öğrenildi. Öte yandan Manolya Akman ve ailesinin verilen koruma kararının da 6 ay daha uzatıldığı öğrenildi.