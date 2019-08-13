Bir bayram iki İstanbul

Bayram tatilinde büyük göç veren İstanbul’da en hareketli noktalar sahiller ve adalardı. Trafiğin neredeyse sıfıra yaklaştığı kentte, en yoğun bölgeler iskelelerdi. Meydan ve caddelerin tenhalığına karşın Prens Adaları’na gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler sabah erken saatlerde iskelede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Vapur seferlerinin ücretsiz olması da Adalara olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan iskelelerdeki kalabalık nedeniyle Şehir Hatları vapurları ek seferler yaparken, yolcular sık sık vapurun kapasitesi üstünde yolcu almayacağı anonslarıyla uyarıldı. Özellikle yabancı turistlerin Büyükada’yı tercih ederken, Büyükada’daki kalabalık nedeniyle diğer adalara yönelenler de oldu.

Adalılar kalabalıktan şikâyetçi

Yoğunluğun en fazla olduğu Büyükada’da vatandaşların faytona binmek için uzun kuyruklar oluştururken, faytoncuların başında duran bir görevli adalarda her zaman aynı yoğunluğun olduğunu söyledi. Ada sakinleri ise yoğunluktan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Yıllardır adada yaşayan avukat Melek Kadıoğlu, “Faytoncular buradaki yerli halkı taşımak istemiyor. Turist geldiğinde yerlileri indirip turist alıyor. Çünkü yerlileri sömüremeyeceğini biliyor. Buradakiler hem halkı hem de hayvanları sömürüyor. Bu nedenle faytonun kalkmasını istiyoruz. Çünkü akülü fayton da olsa yine aynı şeyi yapacaklar” dedi.

‘Adanın dokusu değiştirildi’

Doğma büyüme adada yaşayan V.C. İle Ö.C. çifti de adanın kalabalık olmasından ve faytonlardan şikâyetçiydi:

“Eskiden yazlık yeriydi burası sakindi. Şimdi turistlik yer haline getirdiler ve adanın dokusunu değiştirdiler. Faytoncularla ilgili de eskiden bir sıkıntı yoktu. Biz çocuklarımızı emanet ediyorduk ama şimdi hepsi haydut olmuş. Mafyası, uyuşturucu aklınıza gelebilecek her pislik var.”

Trafik % 4’e kadar düştü

İstanbul trafiğinde ise en sakin dönemlerden biri yaşandı. Kentte dün sabah saat 10.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, öğlen saatlerinde yoğunluk yüzde 30’a ulaştı. Bayram tatili için mega kentte kalan İstanbulluların uğrak bölgesi sahiller oldu. Boğaz kıyılarını tercih eden İstanbullular arasında denize girerek serinleyenler de vardı. Fotoğrafçılığa ilgi duyan İstanbullular ise Balat’a akın etti. Çocukların adresi ise lunaparklar oldu.





Fayton kuyruğu

Büyükada’da faytona binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.