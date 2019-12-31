Bir Demet Tiyatro hangi yıllar arasında yayınlandı! Bir Demet Tiyatro karakterleri ve oyuncuları

Bir Demet Tiyatro ilk olarak TV ekranında 1995 yılında yayınlanmaya başladı. 1998 yılına kadar aralıksız olarak TV ekranında yayınlanan Bir Demet Tiyatro 1998 yılının ardından 6. sezonu ile 2000 yılında ekrana gelmeye başladı. Bir Demet Tiyatro 8. sezonu ile final yaptı.

İlk kez 1995 yılbaşı gecesi "MTV-Meclis TV" adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun, "Bir Demet Tiyatro" adlı müdavimlik yaratan dizinin 2002 yılına kadar süren keyifli ve hızlı yolculuğunu başlatmış oldu. Her yaştan ve kesimden milyonlarca insanı ekran başına toplayan "Bir Demet Tiyatro", Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen hayata dair komik olayları konu aldığı bölümleriyle 7 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başardı. Dizide oduncu Feriştah karakteri, Yılmaz Erdoğan'ın lisede okurken oturduğu mahalle olan Aydınlıkevler'de bir oduncudan esinlenerek yer aldığı bilinmektedir.

BİR DEMET TİYATRO KARAKTERLERİ VE OYUNCU KADROSU

Altan Erkekli (Cemil, Yönetici Suavi Bey, Dodo, Kayınpeder, Tijar Bey

Ata Demirer (Ak Saçlı İhtiyar, Muazzam Balamurlu

Aydın Tolan (Laz Bakkal)

Bircan Günalan (Fadıl Fıdıllıoğlu)

Demet Akbağ (Lütfiye Çıtır, Davut Abi, Feriştah, Züleyha, Orkide, Enfiye, Müşade Teyze, Spiker/Sunucu

Deniz Özerman (Asuman)

Emine Şans Umar (İrmik Teyze)

Engin Günaydın (Zabıta İrfan)

Erdal Tosun ( Eyvah Necdet, Spartaküs Vedat, İri Hikmet, Hidayet, Ekmekçi Danyal)

Figen Evren (Elmas)

Gürdal Tosun (Tombalak, Pala)

Neslihan Yeldan (Füreyya İşbilir)

Olgun Şimşek (Kudret, Kapıcı Bahattin)

Osman Wöber (Komiser, Nikah Memuru)

Ozan Uygun (Berk)

Özge Özberk (Deyin Saraylı)

Pelin Körmükçü (Güzide)

Serhat Özcan (Berkant Türbüşon, Gardiyan, Midyat, Sarhoş Adam

Settar Tanrıöğen (Saldıray Abi)

Seyfi İpek (Seyfo)

Sinan Bengier (Sırma Turgut)

Suat Sungur (Postacı, Hıdır Hıdır, Permatik Hüseyin

Suzan Kardeş (Mevlüde Teyze)

Şafak Sezer ( Çaycı Çırağı, Niksar)

Şebnem Sönmez (Mücver Abla)

Tolga Çevik (Polis memuru)

Volkan Saraçoğlu (Numan Zulüm)

Yılmaz Erdoğan (Mükremin Çıtır)