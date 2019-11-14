MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBir Esin Perisi sahnelerde
14.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bir Esin Perisi sahnelerde

Fringe Festivali’nde Avrupa seyircisiyle buluşan, Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Muse”, 1 Aralık’ta Zorlu PSM’de, 2 Aralık’ta da Duru Tiyatro Ataşehir’de seyirciyle buluşacak.

Bir Esin Perisi sahnelerde

Bir kişilik, müzikal tarzda bir oyun olan “Muse” ilk defa ABD’de Fadik Sevin Atasoy tarafından Edgemar Center For Arts Tiyatrosu’nda İngilizce olarak oynandı. “Muse”, Zorlu PSM’de İstanbul prömiyerinde kapalı gişe sahnelendi.

Oyunda, esin perisi bir gezegenden dünyaya Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci’nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham vermek üzere gönderiliyor. Ancak insan olma arzusu ile yanıp tutuşan esin perisi ustaların kadın karakterleri için yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışıyor.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hava durumu nasıl olacak? Metetoroloji il il açıkladı

Hava durumu nasıl olacak? Metetoroloji il il açıkladı

Çalışan annelere destek koşulları | Çalışan annelere destek SGK başvuru

Çalışan annelere destek koşulları | Çalışan annelere destek SGK başvuru

Erdoğan- Trump zirvesinin ardından dikkat çeken 'Ermeni tasarısı' kararı

Erdoğan- Trump zirvesinin ardından dikkat çeken 'Ermeni tasarısı' kararı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Sıradaki Haber