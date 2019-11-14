Bir Esin Perisi sahnelerde

Bir kişilik, müzikal tarzda bir oyun olan “Muse” ilk defa ABD’de Fadik Sevin Atasoy tarafından Edgemar Center For Arts Tiyatrosu’nda İngilizce olarak oynandı. “Muse”, Zorlu PSM’de İstanbul prömiyerinde kapalı gişe sahnelendi.

Oyunda, esin perisi bir gezegenden dünyaya Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci’nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham vermek üzere gönderiliyor. Ancak insan olma arzusu ile yanıp tutuşan esin perisi ustaların kadın karakterleri için yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışıyor.



