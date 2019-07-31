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31.07.2019 - 23:50| AA

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.

Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

 

Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen yaşları 15 ile 17 arasındaki Adem, Giray ve Turan Besler'den akşam saatlerinde haber alamayan aileleri ve yakınları çocukları aramaya başladı.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine arama çalışmasına katılan ekipler Altınkaya Mahallesi'ndeki gölette çocukların elbiselerini buldu.

Bunun üzerine gölette çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri 3 çocuğun cesedine ulaştı.

Çocukların cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
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