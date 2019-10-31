MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBir gün önce yer altına döşediler, ertesi gün gördüklerine inanamadılar!
31.10.2019 - 11:21 | | İHA

Bir gün önce yer altına döşediler, ertesi gün gördüklerine inanamadılar!

Bilecik'te yer altına döşenen elektrik kablolarını çaldılar.

Bir gün önce yer altına döşediler, ertesi gün gördüklerine inanamadılar!
Yer altına döşenen elektrik kablolarını çaldılar
Yer altına döşenen elektrik kablolarını çaldılar
Yer altına döşenen elektrik kablolarını çaldılar
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesinde yer altına elektrik kabloları döşeyen işçiler, sabah geldiklerinde bir gün önce yer altına döşenmiş olan kabloların kesildiği ve yerlerinde olmadığı fark ettiler. Durumu hemen polislere bildiler işçiler, çalınan kabloların insan gücü ile çıkarılmayacağını ancak araç yardımı ile çıkarabileceğini belirttiler. Firma yetkilileri, Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonetin çarptığı simitçi ağır yaralandı!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin çaptığı simitçi, ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

EUS yerleştirme sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Gaziantep’te annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sıradaki Haber