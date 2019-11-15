Romanda, “Cihangir’in havalı kızı Ayten, ayaklı müzik ansiklopedisi arkadaşı Behzat’a bir teklifte bulunur: “Genç adam bir hafta sonra başlayacak İstanbul Müzik Festivali’nden on konser seçecek ve kendisine kavalyelik yapacaktır. Behzat bu iş için biçilmiş kaftandır ama küçük bir sorun vardır; Ayten kendi bilet paralarını peşin saymışken, müzik gurmesinin cebinde metelik yoktur!”

Bir Günde Yazar Oldum; Behzat, Ayten, edebiyat ve yemek gurmesi gazeteci Şahin Yavaş, foto rötuşçusu Erhan, işkembeci Tahsin, “iki yap şişman!” Selami, Sünger Emin, yalı züppesi Ahmet, ikinci üniversitesini okuyan “hamsi kebap ortaya karışık” Hako, boyacı Adil Baba ve Arnavut turşucusu gibi özgün karakterleriyle yetmişli yıllar İstanbul’una götürüyor bizi.