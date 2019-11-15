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15.11.2019 - 07:50 |

Bir Günde Yazar Oldum

Kurgusal sözlük yazarı gazeteci Şinasi Bademcioğlu’nun ilk romanı ‘Bir Günde Yazar Oldum’ Mona Kitap tarafından yayımlandı.

Bir Günde Yazar Oldum

Romanda, “Cihangir’in havalı kızı Ayten, ayaklı müzik ansiklopedisi arkadaşı Behzat’a bir teklifte bulunur: “Genç adam bir hafta sonra başlayacak İstanbul Müzik Festivali’nden on konser seçecek ve kendisine kavalyelik yapacaktır. Behzat bu iş için biçilmiş kaftandır ama küçük bir sorun vardır; Ayten kendi bilet paralarını peşin saymışken, müzik gurmesinin cebinde metelik yoktur!”

Bir Günde Yazar Oldum; Behzat, Ayten, edebiyat ve yemek gurmesi gazeteci Şahin Yavaş, foto rötuşçusu Erhan, işkembeci Tahsin, “iki yap şişman!” Selami, Sünger Emin, yalı züppesi Ahmet, ikinci üniversitesini okuyan “hamsi kebap ortaya karışık” Hako, boyacı Adil Baba ve Arnavut turşucusu gibi özgün karakterleriyle yetmişli yıllar İstanbul’una götürüyor bizi.

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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