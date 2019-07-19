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19.07.2019 - 12:26| DHA

Bir haftada 1535 kiÅŸi yakalandÄ±!

Van'da polis, son bir haftada yaptÄ±ÄŸÄ± yol kontrolleri ve devriye gÃ¶revleri ile yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda giriÅŸ yapan Afganistan, Pakistan ve Ä°ran uyruklu bin 535 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakaladÄ±.Â

Bir haftada 1535 kiÅŸi yakalandÄ±!

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle de 2 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerden biri tutuklanarak,Â cezaevine konuldu.

Van Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve insan ticareti yapanlara karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, bu kapsamda Van'Ä±n Edremit, Ä°pekyolu, TuÅŸba, GevaÅŸ, Ã‡aldÄ±ran GÃ¼rpÄ±nar ve Ã–zalp ilÃ§elerinde 10-18 Temmuz tarihleri arasÄ±nda yol kontrolleri ve devriye gÃ¶revleri yaptÄ±.

YapÄ±lan kontrollerde yurda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Ä°ran uyruklu bin 535 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.Â  Â 

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilen 2 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden M.D. emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklanÄ±rken, U.K. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Â VanÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeÂ iÅŸlemleri tamamlanan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi.

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Berberi 'kadÄ±na neden baktÄ±n?' diyerek dövdülerAdÄ±yaman'da, erkek kuaförü Hasan HekimoÄŸlu, iÅŸ yerine gelen ÅŸüpheliler tarafÄ±ndan bir kadÄ±na baktÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile sopalarla dövüldü.
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