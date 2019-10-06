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06.10.2019 - 07:50 |

Bir ikonun portresi

Anadolu Kültür, Kalan Müzik ve Maxim Gorki Theater iş birliğiyle yarın bir konser düzenlenecek.

Bir ikonun portresi

Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve toplulukların Gomidas’ın çeşitli beste ve derlemelerini seslendireceği konserde Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan Goght müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ile Zulal Trio da sahnede olacak. Konser Cemal Reşit Rey’de gerçekleştirilecek.

Konser öncesinde, saat 19.30’dan itibaren fuaye alanında Birzamanlar Yayıncılık tarafından düzenlenen Gomidas sergisi görülebilecek ve ‘Deliliğin Arkeolojisi - Gomidas: Bir Ermeni İkonunun Portresi’ adlı kitabın tanıtımı yapılacak; Muscari Association ve Family Care Foundation iş birliğiyle Ermenistan’ın Gümrü şehrinde üretilen Gomidas seramik koleksiyonu da konser öncesinde görülebilecek. Konserin biletleri Biletix’te.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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