Bir ikonun portresi

Türkiye, ABD ve Ermenistan’dan konuk sanatçı ve toplulukların Gomidas’ın çeşitli beste ve derlemelerini seslendireceği konserde Aynur Doğan, Ertan Tekin, Karatzayn Quartet, Vomank müzik grubu, Yerkaran Projesi’nin yanı sıra Ermenistan’dan Goght müzik grubu ve ABD’den Ara Dinkjian ile Zulal Trio da sahnede olacak. Konser Cemal Reşit Rey’de gerçekleştirilecek.

Konser öncesinde, saat 19.30’dan itibaren fuaye alanında Birzamanlar Yayıncılık tarafından düzenlenen Gomidas sergisi görülebilecek ve ‘Deliliğin Arkeolojisi - Gomidas: Bir Ermeni İkonunun Portresi’ adlı kitabın tanıtımı yapılacak; Muscari Association ve Family Care Foundation iş birliğiyle Ermenistan’ın Gümrü şehrinde üretilen Gomidas seramik koleksiyonu da konser öncesinde görülebilecek. Konserin biletleri Biletix’te.