Bir ilçe onu arıyor... Sır oldu!

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle oturan lise öğrencisi Hatice Türktaş, 18 Eylül Çarşamba günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Hatice'den haber alamayan ailesi, arkadaşlarıyla konuşup, kızlarını aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Türktaş ailesi durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Hatice'yi bulmak için çalışma başlatırken, ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.