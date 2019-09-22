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22.09.2019 - 23:14 | | DHA

Bir ilçe onun için seferber oldu! Her yerde aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zihinsel engelli Ruşen Rodoplu'nun (68), tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçması üzerine Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bir ilçe onun için seferber oldu! Her yerde aranıyor

 

İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ruşen Rodoplu, iddiaya göre öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Yüzde 90 zihinsel engelli yaşlı adam, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.

Bir ilçe onun için seferber oldu Her yerde aranıyor

Yaşlı adamın bulunması için Jandarma, AFAD, İNDAK ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, Ruşen Rodoplu'nun bulunması için 50 kişilik ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yaşlı adamın merkezden çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir ilçe onun için seferber oldu Her yerde aranıyor

Akçakale sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıSınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
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