Bir ili zehirleyecek kadar! Her şey hazırdı...

Yılbaşı öncesi bir ili zehirleyebilecek kadar sahte alkol hazırladılar, piyasaya süremeden yakalandılar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen sahte ve kaçak alkol şebekesinin Türkiye'nin en büyük sahte alkol şebekesi olduğu ortaya çıkarıldı.

Sahte alkol yapımında kullanılan 256 ton metil alkol, 33 bin şişe sahte içki, binlerce boş şişe, sahte bandrol, etiket ve sahte içki yapımında kullanılan tank ve malzemelerle ele geçirilen şebekenin yakalanmasaydı orta ölçekli bir ilin nüfusunu zehirleyebilecek kadar sahte alkolü piyasaya süreceği öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık polisinin bu yılın başından beri peyderpey düzenlediği operasyonlarda alt grupları yakalanıp cezaevine konan şebekenin, üst yönetiminin de arasında bulunduğu 113 üyesine yönelik olarak 2 gün önce düzenlenen operasyonlarda elebaşının da arasında bulunduğu 80 mensubu gözaltına alındı.

Yaptığı bazı sahte alkol şişelerine sahte THY ve yabancı içki etiketi yapıştırarak 'freeshop' görüntüsüyle piyasaya sürdüğü belirlenen şebekenin firardaki 33 üyesinin yakalanmasına ve depo ile imalathanelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.