'Şeytanı yakıyorum' diyerek evini ateşe verdi!

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.
İBB, ünlü sahilin parkını satışa çıkardı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 4 Aralık'ta (yarın) yapılacak.