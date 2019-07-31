Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bir Kahramanın Rüyası filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Aslı Tandoğan ve Yiğit Özşener yer alıyor. BKM yapımı olan Bir Kahramanın Rüyası filminde Caner Alkaya, ve Serdal Genç'de bulunuyor.

BKM yapımı olan Bir Kahramanın Rüyası filminin başrollerini Aslı Tandoğan ve Yiğit Özşener paylaşıyor. Televizyon filmi olarak çekilen yapımın kadrosunda Caner Alkaya ve Serdal Genç de bulunuyor. Filmin çekimleri Tekirdağ'ın Mürefte bölgesinde gerçekleşti.

Mahallede çıkan bir yangında çocukları kurtarmak isterken yaşamını yitiren Sami’nin oğlu Kerem’in lösemi hastası olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine mahalleli Melek’e tedavi masraflarına destek olmak için para toplama derdine düşer. Tevfik ve mahalleli sonunda çareyi banka soymakta bulur. Plan yapıp bankayı gözetlerken, banka müdürü olan Kudret’in kasa anahtarını cebine koyduğunu görürler. Bin bir oyunla anahtarları alırlar ama o esnada Kerem fenalaşır.

BİR KAHRAMANIN RÜYASI FİLMİ OYUNCULARI

Aslı Tandoğan, Yiğit Özşener, Caner Alkaya, Serdal Genç yer alıyor.