Bir Romalının evini görebileceğiz

Gaziantep, Nizip’in Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi’nde yer alan Zeugma Antik Kenti’nde 2007’den bu yana sürdürülen kazı çalışmaları sürüyor. İçinde bulunduğu dönemin yazarları, şairleri, müzisyenleri, tarihçileri ve filozofları için resmedilen ilham perileri olduğu belirtilen 9 perinin yer aldığı Muzalar Mozaiği’ni de barındıran “Muzalar Evi”nin, zengin mimari dekorasyonu, korunmuş mozaikleri ve freskleriyle Zeugma’daki en önemli Roma konut örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 12 yıllık bir emeğin sonucunda 11 metrelik dolgu toprağının kaldırılması sonucu ortaya çıkarılan Muzalar Evi, ziyaretçilerine bir Romalının ev ortamını görme şansı sunacak.

14 yıldır kazılıyor

Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay, antik dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Mezopotamya’nın geçiş noktasında yer alan Zeugma’nın, o dönemin en stratejik kentlerinden biri olduğunu söylüyor. Zeugma’nın hem askeri hem jeopolitik hem de ticari anlamda civardaki medeniyetleri besleyip önemli katkılar sunmuş bir dünya mirası olduğunu anlatan Görkay, Zeugma Antik Kenti’nin 2000’detamamlanan Birecik Barajı’yla birlikte yapılan kurtarma kazılarıyla dünya gündemine oturduğunu, 2005’ten bu yana Bakanlar Kurulu kararıyla kazıları sürdürdüklerini belirtiyor. Bu yıl sonu itibarıyla buradaki çalışmaların sonuna geleceklerini anlatan Kutalmış Görkay, “Nisan ayında Muzalar Roma Konutu’nda 12 ay devam edecek kazılara başlandı. Bu sene kasım ayına kadar fiili kazı çalışmalarını devam ettireceğiz. Durmaksızın sürecek çalışmalarımız daha sonra programımızda yer alan restorasyon, konservasyon, arkeolojik mimari belgelemelerin yapılması doğrultusunda ilerleyecek. Gelecek yılın sonuna doğru her şey planlandığı gibi giderse biz burayı da ziyarete açmayı planlıyoruz. Burayı hizmete açtığımızda, ziyaretçiler gerçek bir Roma evini görme şansı yakalayacak” bilgisi verdi.

Figüratif grafitiler

11 metrelik bir dolgu toprağın altında çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Kutalmış Görkay, şunları belirtti:

“Ziyaretçiler buraya geldiklerinde gerçekten çok iyi korunmuş bir Roma evini yerinde görebilecek. Şu anda 5 tane mozaik var. Daha açılmamış bölümlerden de yine mozaikler çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca bu Roma konutunda dönemin özelliklerini yansıtan çok iyi korunmuş figürlü ve geometrik desenli duvar dekorasyonları bulunuyor. Bunların üzerlerinde ayrıca evde yaşayanlar tarafından yapılmış yazılı ve figüratif grafitiler var. Bu Roma evi, biraz da restorasyonla birlikte neredeyse çatısı örtülebilecek bir aşamaya gelecek bir yapı.”