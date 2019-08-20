Uzun sÃ¼redir doÄŸum ve Ã¶lÃ¼m temalarÄ±yla ilgilenen, tuval Ã¼zerine kullandÄ±ÄŸÄ± farklÄ± tekniklerle sanat yolculuÄŸunda 30 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan ressam Serkan Bayer, toplumun sanatla geliÅŸeceÄŸine, iyileÅŸeceÄŸine inanan isimlerden. SanatÃ§Ä±nÄ±n UluslararasÄ± Diplomatlar BirliÄŸi (DMW) bÃ¼nyesinde kurulan YÃ¼ksek Sanat Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸâ€™Ä±na seÃ§ilmesi de tesadÃ¼fi deÄŸil. YÃ¼ksek Sanat Konseyi, TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã§aÄŸdaÅŸ sanat sahnesinin kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte tanÄ±tÄ±mÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™den sanatÃ§Ä±lara destek verilmesi ve TÃ¼rkiye ile dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesindeki sanat kurumlarÄ± arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ kurulmasÄ± gibi gÃ¶revleri Ã¼stlenecek. Sanat Konseyiâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyacaÄŸÄ± projeleri Bayerâ€™den dinledik.

- DMWâ€™yle iletiÅŸiminiz ve baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revine seÃ§ilme sÃ¼reciniz nasÄ±l ilerledi?

Ã–ncelikle kÄ±saca DMWâ€™yi tanÄ±mlarsak DMW AvrupalÄ± bir Sivil Toplum KuruluÅŸuâ€™dur. DMW, kÃ¼resel barÄ±ÅŸÄ±n korunmasÄ± ve ekonominin geliÅŸmesi iÃ§in diplomatik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapar. DMW YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ferhat BozÃ§elik ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Musa Karademir ile zaten iyi dostlardÄ±k. AB uzmanÄ± olan Musa Karademir, uluslararasÄ± bir Sanat Konseyiâ€™ne ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisi TÃ¼rk sanatÄ±nÄ±n Avrupaâ€™da ve baÅŸka kÄ±talarda dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±k kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu sÃ¼rekli savunan bir isim. YÃ¼ksek Sanat Konseyi bÃ¶yle bir arayÄ±ÅŸtan doÄŸdu.

- Sizi sivil toplum iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya ve Ã¼retmeye iten motivasyondan da bahsedebilir misiniz?

Burada aslÄ±nda motivasyondan Ã§ok daha fazlasÄ± var. YÄ±llardÄ±r Ã¼rettiÄŸim sanatsal dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin ve eserlerin yanÄ± sÄ±ra, arkamdaki bÃ¼yÃ¼k desteÄŸin bu motivasyona katkÄ±sÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lamaz. Bu durumu duyan dostlarÄ±mdan, kardeÅŸlerimden ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine deÄŸer verdiÄŸim her insandan Ã§ok ciddi bir destek aldÄ±m. Bu iÅŸi Ã¶zellikle DMWâ€™nin sadece benim yapabileceÄŸime getirdiÄŸi kanaat ise en bÃ¼yÃ¼k yoldaÅŸÄ±m olduÄŸu. BugÃ¼n biz Avrupaâ€™da ve dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde istediÄŸimiz kapÄ±yÄ± rahatlÄ±kla aÃ§abilecek bir pozisyon elde ettik. Konu artÄ±k sivil toplum anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶tesine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.ÂÂ Â

- YÃ¼ksek Sanat Konseyiâ€™nin baÅŸkanÄ± olarak toplumsal geliÅŸme adÄ±na sanat nasÄ±l araÃ§sallaÅŸtÄ±rÄ±labilir? Buna iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z proje ve planlar neler?

YÃ¼ksek Sanat EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ kurmak; bilim, sanat, kÃ¼ltÃ¼r, felsefe, diplomasi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸi, her sanatÃ§Ä±nÄ±n ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼n kendini Ã¶zel ve Ã¶zgÃ¼r hissettiÄŸi bir YÃ¼ksek Sanat Konseyi KÃ¶yÃ¼ inÅŸa etmek aslÄ±nda. Bu kÃ¶yde hobi bahÃ§eleri, Ã§alÄ±ÅŸma atÃ¶lyeleri, Ã§ok amaÃ§lÄ± gÃ¶steri sanatlarÄ± salonlarÄ±, galeriler, kÃ¼tÃ¼phaneler, dinlenme odalarÄ± bulunacak. Profesyonel sanatÃ§Ä±larla amatÃ¶r isimleri bir araya getirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. Sanat eÄŸitimleri, sÃ¼reli sanat programlarÄ±, akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar, etkinlikler yapmak istiyoruz. DÃ¼nyanÄ±n sanat merkezleriyle, iÅŸ birliÄŸi ve ortak projeler Ã¼retmek de fikirlerimiz arasÄ±nda. Konsey olarak Ã¶ncelikle sanat ve toplum iliÅŸkisi Ã¼zerine uzunca bir mesai harcayacaÄŸÄ±z. SanatÄ± ve sanatÃ§Ä±yÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bir toplumun algÄ± dÃ¼zeyi de oldukÃ§a geliÅŸir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Daha yaÅŸanÄ±lÄ±r bir dÃ¼nya yaratma Ã§abasÄ±nda biz de Ã¼stÃ¼mÃ¼ze dÃ¼ÅŸeni fazlasÄ±yla yapacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in de tÃ¼m kurumlardan kendi koÅŸullarÄ± Ã§erÃ§evesinde desteklerini isteyeceÄŸiz.

ArkadaÅŸlarla yola Ã§Ä±kma heyecanÄ±

- Bu gÃ¶revle ilgili bir sanatÃ§Ä± olarak sizi en Ã§ok heyecanlandÄ±ran ÅŸey nedir?

Bir sanatÃ§Ä± olarak zaten heyecanÄ±m hiÃ§ bitmiyor. Bu bazen dezavantaj olsa da bence gÃ¼zel bir ÅŸey. YaÅŸamÄ±n verdiÄŸi heyecanÄ±, sanatÄ±n verdiÄŸi Ã¼retim heyecanÄ±nÄ± hiÃ§ bozmadan, konseye yansÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Fakat Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir heyecan daha eklendi: Konsey yÃ¶netiminde bu kadar deÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±mla yola Ã§Ä±kmak! Bunun heyecanÄ±nÄ± kelimelerle anlatamam.