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16.11.2019 - 15:33 | | DHA

Bir saniye bile tereddüt etmedi! Sedyenin üzerine atladı...

Bartın'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Bir saniye bile tereddüt etmedi! Sedyenin üzerine atladı...

Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya gelen Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı. Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay’ı sedyeye koydu. Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay’a kalp masajı yaptı. Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay’a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Bir saniye bile tereddüt etmedi Sedyenin üzerine atladı...

 

    Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadıBartın'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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