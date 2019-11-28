Bir son dakika depremi daha! 28 Kasım arka arkaya son depremler

Yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri sonrası gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Peki Türkiye'de bugün deprem oldu mu? İşte alınan veriler ışığında son dakika depremleri ile bilgiler...



MUĞLA VE MARMARİS ARKA ARKAYA SALLANDI (28 KASIM PERŞEMBE)



Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Marmaris'te de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.52'de, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.17'de, 7,48 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



BU KEZ MANİSA'DA DEPREM (27 KASIM ÇARŞAMBA)



Manisa Kozluören-Soma'da 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi.



DENİZLİ KORKUTTU! (26 KASIM SALI)



Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika | Denizli'de korkutan deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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