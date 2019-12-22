Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 54'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±naÂ baÄŸlÄ± hudut birlikleri, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§mek isteyen gruplara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.
Merkeze baÄŸlÄ± Orhaniye kÃ¶yÃ¼ndeki denetimlerde Fas, Pakistan ve Suriye uyruklu 30 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menler, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼neÂ gÃ¶nderildi.
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Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taÅŸÄ±dÄ±Çorumâ€™da, kamyonun kasasÄ±na yüklü ahÅŸap prefabrik evin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, baÅŸrolünü Kemal Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'Gülen Adam' filmindeki ev taÅŸÄ±ma sahnesini akÄ±llara getirdi.