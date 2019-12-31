Bir yıl işte böyle geçti

Bir yıl ittifaklar, seçim, kadın cinayetleri, Suriye’ye harekât, terör örgütleri ile mücadele, sel felaketleri, deprem ile geçti. Yılın son günlerinde ise gündem Libya ila imzalanan mutabakat ile yerli otomobil oldu. İşte 2019’da yaşadıklarımız...

27 OCAK: Erzurum’da “Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar” olarak kayıtlara geçen 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi.

19 ŞUBAT: AK Parti ile MHP arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 30’u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı.

12 MART: İstanbul’da Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

31 MART: Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. AK Parti 15 büyükşehir 24 il, CHP 11 büyükşehir 10 il, MHP 1 büyükşehir 10 il, HDP üç büyükşehir ve beş ilde seçimleri kazandı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de ise Tunç Soyer seçimleri kazandı.

21 NİSAN: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı.

3 MAYIS: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı yapıldı.

15 MAYIS: Okulların tatil dönemleri yeniden belirlendi. 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak kararlaştırıldı

27 MAYIS: Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı.

1 TEMMUZ: İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ergenekon” davasıyla ilgili kararını açıkladı. Tüm sanıklar, “silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçundan beraat etti.

4 AĞUSTOS: İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi törenle açıldı.

8 EYLÜL: Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince ilk ortak kara devriyesi yapıldı.

23 Eylül: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Bahçeli tedavinin aynı gün taburcu edildi.

17 EKİM: ABD ile varılan mutabakatla, Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Rasulayn-Tel Abyad arasındaki bölgeden YPG’lilerin 120 saat içinde en az 32 kilometre güneye çekilmesi, geri çekilmenin tamamlanmasının ardından Barış Pınarı Harekâtı’nın durdurulması ve sonrasında Türkiye’nin kontrolünde güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı.

22 EKİM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi’de görüştü. Mutabakatla Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye başlatması, Menbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurlarının 150 saat içeresinde silahlarıyla çıkarılması, Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki harekât alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

1 KASIM: Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde, Fırat’ın doğusunda, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’ların katılımıyla ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirildi.

27 ARALIK: Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Doğal afetler bütün yıl kendini gösterdi

9 HAZİRAN: Ankara’da sağanak can aldı. Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder’in yaşamını yitirdi.

18 HAZİRAN: Trabzon’un Araklı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi. Sekiz kişi hayatını kaybetti. İki kişiye ulaşılamadı.

18 TEMMUZ: Düzce’nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması yaşandı. Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dördü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti.

17 AĞUSTOS: İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı’yı su bastı. Eminönü alt geçidinde su baskını yaşandı. Su altında kalan Unkapanı alt geçidinde bir kişi hayatını kaybetti.

Kadın cinayetleri artarak devam etti

Kadına yönelik erkek şiddeti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hız kesmedi, artarak devam etti. 400’den fazla kadın cinayet kurbanı oldu.

2 OCAK: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü.

18 AĞUSTOS: Emine Bulut, Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde eski eşi tarafından öldürüldü.

19 KASIM: Isparta’da, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel hayatını kaybetti.

3 ARALIK: Ordu’nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hayatını kaybetti.

4 ARALIK: Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu “kasten öldürme” suçundan müebbet, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Aksu’nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Evinin önünde Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç, 3 kez ağırlaştırılmış mübebbetle yargılanıyor.

Milliyet gündemi hep belirledi

Siyaseti en yakından takip eden gazete konumundaki Milliyet, toplumsal olaylardaki bakış açısıyla da fark yarattı. Uyuşturucu ile mücadele sorunu bilimsel çalışmalarla ve gerçek yaşam örnekleriyle ele alındı. Sağlık konusu her zaman titizlikle işlenyen Milliyet, SMA hastalarının sesi oldu, ilaçlarının SGK kapsamına alınmasında itici güç oldu. Trafik ve yaya düzenlemelerindeki manyetleriyle ses getirdi. Eğitim alanında fark yaratan milliyet kantinlerdeki düzensizlikleri de tek tek gözler önüne serdi. Başda Doğu Akdeniz olmak üzere dış politika hamleleri geniş geniş işlendi. Deprem haberleri ile okurlarını bilinçlendirmek için çabaladı.

Protestolar dünyayı salladı

Dünyada 2019 yılına sokak protestoları damgasını vurdu. Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya dünyanın dört bir yanında gerçekleşen eylemlerin birçoğu hâlâ devam ediyor.

- 15 Ocak tarihinde İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi. Anlaşmayı bir türlü kabul ettiremeyen May haziranda istifa etmek zorunda kaldı.

- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak’ta ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etti. ABD’nin başını çektiği çok sayıda ülke Guaido’yu Venezuela’nın yeni lideri olarak tanıdı. Ancak Devlet Başkanı Nicolas Maduro baskılara rağmen koltuğunu korudu.

- Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, 10 Mart’ta Kenya’nın başkenti Nairobi’ye yaptığı uçuş sırasında düştü. 157 yolcudan kurtulan olmadı. Kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşları yasaklandı.

- Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde haziran başında suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen ve 15 Mart’ta başlayan geniş katılımlı protestolar, yıl sonunda kadar devam edecek protesto dalgasının fitilini ateşledi.

- Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın şubat ayında 5’inci dönem için tekrar aday olacağını açıklamasının ardından ülke genelinde yaklaşık 3 milyon kişi, Buteflika rejiminin yönetimden tamamen çekilmesi talebiyle sokağa çıktı. 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika 2 Nisan’da istifasını açıkladı.

- Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü. 15 Nisan’da gerçekleşen yangında, Fransa’nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.

- Sri Lanka’da 21 Nisan’da Hıristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında kiliselere ve otellere bombalı saldırılar düzenlendi. 253’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlendi.

- Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösteriler en az 450 kişinin ölümüne yol açtı.

- Şili’de 14 Ekim’de metro ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

- Lübnan’da gösteriler, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim’de başladı. Başbakan Saad el-Hariri, kısa sürede ülke geneline yayılan gösteriler sonucu istifasını açıkladı.

- İran’da protestoların fitili, hükümetin kasımda benzin fiyatlarına yüzde 50 zam yapılacağını açıklamasıyla ateşlendi, 22 şehirde 140’tan fazla gösterici öldürüldü. 15 Kasım’da başlayan ülke genelindeki protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alındı.

- Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto amacıyla geçen yıl kasımda başlayan ve 2019’da devam eden ‘Sarı Yelekliler’in gösterileri, ülke tarihinin en uzun soluklu hükümet karşıtı eylemleri oldu. 5 Aralık’ta ülkede başlayan emeklilik reformu protestoları zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. -DIŞ HABERLER SERVİSİ

30 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan ‘silahsızlandırılmış bölge’de buluştu ve Trump, Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk ABD Başkanı oldu.