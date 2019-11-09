MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi
09.11.2019 - 12:25 |

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurdukları polis merkezi amirliklerinde hayata geçirdiği “Güven Masası” uygulaması, vatandaşlardan tam not aldı. Uygulama daha bir yılı doldurmadan 186 binin üzerinde kişiye hizmet verdi.

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk müracaat ettiği, polis ile vatandaşın ilk temas noktası konumunda olan polis merkezi amirliklerinde, “Güven Masası” uygulamasını, bu yılın Mart ayında başlatmıştı. Halen bin 150 polis merkezi amirliğinde devam eden uygulama, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

186 bin 460 kişi başvurdu

Hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılan bu masalara 8 ayda 186 bin 460 kişi başvuru yaptı. Bu başvuruların 141 bin 923’ü polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. 29 bin 900’ü diğer emniyet birimlerine yönlendirilirken, 14 bin 637’si taleplerini ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Emniyet polis merkezi amirliklerinde başlatılan uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine İçişler Bakanlığı, 75 jandarma karakol komutanlığında güven masası uygulamasını hayata geçirirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başladı.

Güven masaları 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor

Kadın personellerin görev yaptığı güven masalarına, polis amirliklerinde görev yapmak üzere 3 bin yeni kadın polis alındı. Güven masalarında görev yapacak olan personellere alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra halkla ilişkiler ve uzmanlık gerektirecek diğer konularda eğitimler veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen güven masalarında görevli personeller davranış ilkeleri doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, objektif, dürüst ve adil hizmet veriyor.

Tespih hastalığı aracından etti: 47 bin TL değerindeki aracını tespihle takas ettiBatman’da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığını söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye’nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde hayat normale dönüyor

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde hayat normale dönüyor

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

Bir yıl olmadan vatandaşa 'güven' verdi

Yaptıkları akılalmaz! 1000 yıl hapsi isteniyor

Yaptıkları akılalmaz! 1000 yıl hapsi isteniyor

Sıradaki Haber