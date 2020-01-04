04.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Bir Yol Öyküsü’nü Özendes anlatacak
Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi kapsamında, küratör Engin Özendes’in anlatımıyla bir sergi turu düzenliyor. Etkinlik kapsamında Engin Özendes, sergide işleri yer alan 10 fotoğraf sanatçısının farklı teknik ve bakış açılarını katılımcılarla paylaşacak.
9 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Özendes’in anlatımıyla gerçekleştirilecek sergi turunda katılımcılar, farklı tekniklere ve bakış açılarına sahip fotoğraf sanatçılarının sergide yer alan işlerine dair detaylı bilgi edinme şansına sahip olacak.