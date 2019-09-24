Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı! Beklenen sahne...

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen sahne yaşanıyor. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 37. bölümü ile 26 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek. Züleyha ve Yılmaz buluşuyor. Yılmaz, gerçekleri öğreniyor. Merakla beklenen sahne yeni bölümde izleyenlere duygusal dakikalar yaşatacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI