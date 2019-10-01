Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı! Züleyha gidecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynayacak. 3 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz ve Züleyha'nın bir araya geldiği ana şahit olan Demir bu sefer pes ettiğini açıklıyor. Peki, Demir, Züleyha'nın gitmesine ses çıkarmayınca Züleyha nasıl bir karar verecek? Yılmaz, Müjgan'a açıklama yapacak mı?

Hünkar'ın hayatı tehlikede. Yılmaz intikamını alacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜM FRAGMANI