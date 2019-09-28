Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı... Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı bırakıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Züleyha ile Yılmaz baş başayken Demir geliyor. Demir Züleyha'yı almak isterken Yılmaz engel oluyor. Demir silahını çektiği anda Züleyha siper oluyor. Bu durum karşısında Demir silahını indiriyor ve iki aşığı artık rahat bırakıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor!

Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!

Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor!

Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!

Çukurova'da beklenen buluşma: Yılmaz ve Züleyha yan yana!Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan'a açtığını, Züleyha'yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!