Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm 2. fragmanı... Züleyha'ya ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz, Müjgan'dan ayrılıp Züleyha ile tekrar birleşmek istiyor. Züleyha hiç olmadığı göz kara... Hünkar Hanım'a resti çeken Züleyha yaralanıyor. Neden yaralandığı ise şimdilik bilinmiyor.

DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.