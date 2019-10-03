Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yılmaz bu kez...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?



İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.



Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!



Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...