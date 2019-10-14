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14.10.2019 - 15:12 |

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı! Yılmaz'dan şok hamle...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde neler olacak merak konusu. Yılmaz ve Züleyha yeniden bir araya gelebilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı.

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı! Yılmaz'dan şok hamle...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. 17 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan 40. bölümde neler olacak?

Yılmaz, Züleyha ve Orhan'ı kaçırıyor. Züleyha, Yılmaz'ın teklifini kabul edip onunla gidecek mi? Yılmaz, Orhan'ın kendi çocuğu olduğunu öğrenecek mi merak konusu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. BÖLÜM FRAGMANI

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