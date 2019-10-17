Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümde Züleyha, Yılmaz'a mı kaçıyor?

Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Züleyha ve Yılmaz uzun zaman sonra gerçekleri öğrenmiş Züleyha'nın kendi rızası olmadan evlendirildiği gerçeği işleri bambaşka bir boyuta taşımıştır. Adnan'ın kendi oğlu olduğu gerçeği dışında diğer konulara vakıf olan Yılmaz, kaçalım demek için Züleyha'ya gittiği sırada bunu Müjgan'a yapamayacağını düşünür ve geri döner.

Geri dönüş yolunda baygın halde aşık olduğu kadını gören Yılmaz apar topar Züleyha'yı hastaneye götürür. Konakta Züleyha'nın kaybolduğunu gören Hünkar Yaman deliye döner. Hesap sormak için Hünkar Yaman soluğu Fekeli'nin konağında alır. Fekeli'nin söylemleri Hünkar Yaman'ı tedirgin eder. Yılmaz'ında nerede olduğu belli değildir. Halit Ağa bu durumu fırsat bilip Demir'i cezaevinde ziyarete gider ve gerçekleri ona da açıklar. Demir iyiden iyiye deliye döner. Hünkar Yaman ve Fekeli ise birkez daha yanıldıklarını ise biraz geç olunca öğreneceklerdir

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. BÖLÜM FRAGMANI