Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 39. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Demir'in hapishaneye girmesi ile Züleyha'nın konakta daha etkin olmaya başlar. Hünkar Yaman oğlunun hapiste olmasınıda göz önünde bulundurarak Züleyha'nın bazı hamlelerini görmezden gelir. Saniye'yi Züleyha'nın peşine takan Hünkar Yaman bir taraftan da oğlunun hapisten çıkması için çabalar. Ne yapıp edip Şermin'e ulaşan Hünkar, Şermin'e şikayetini geri çekmesi konusunda tehditler savurur.

Yılmaz, Müjgan'ın babasının ölüm haberi ile sarsılır. İkili apar topar soluğu İstanbul'da alır. Geri dönerken halası Behice'yi de beraberinde getirir. Behice Yılmaz'ı beğendiğini ifade ederken Fekeli'nin tam bir Anadolu erkeği olduğunu savunur ama sohbetindende kendini alıkoyamaz.

Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.