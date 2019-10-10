Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? Züleyha ve Hünkar bu kez...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!



Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.



Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.



Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...