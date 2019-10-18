18.10.2019 - 09:58 |
Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da yılmaz oğlunu kucağına aldı ve duygu dolu anlar yaşandı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı için arayış başladı. Fakar Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.