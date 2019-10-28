28.10.2019 - 14:05 |
Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı! Yılmaz için intikam günü...
Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Yılmaz, Demir ve Hünkar'dan intikam almak ister. Yılmaz'ın planı ne olacak merak konusu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümden detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm için heyecan dorukta. 31 Ekim Perşembe akşamı 42. bölümü ile ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yılmaz, Hünkar ve Demir'den geçmişin intikamını almak ister. Peki, yeni planı ne olacaktır? Yılmaz, Hünkar ve Demir'i öldürecek mi? Züleyha'nın kendisini sevmeye devam ettiğini bilen Yılmaz'ın Müjgan'la arasında neler geçecek merak konusu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜM FRAGMANI