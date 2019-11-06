Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm 2. fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde dengeler yine altüst oluyor. Züleyha artık konağı ele geçirme peşinde... Fekerli ile Yılmaz yine kader birliği yaparken valinin verdiği davette sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SON BÖLÜMDE NELE OLDU?

Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar.

Züleyha masumiyeti ile birlikte iktidarı da ele geçiriyor! Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor.

Gaffur ve saniye çiftliğe veda ediyor! Züleyha'nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur'u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir, artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır.

Demir, Hünkar'a rağmen Züleyha ile yeni bir gelecek peşinde! Demir, annesinin tüm iddialarına artık kulağını kapatır. Züleyha ona verdiği sözü tutmuştur ve söylenen tüm yalanlara dair de masumiyeti ortaya çıkmıştır. Demir şimdi, iş hayatında da hamleler yaparak, Züleyha ve iki çocuğu ile geleceklerini inşa etmenin peşindedir. Önce büyük bir hamle yaparak, Çukurova'nın tüm kalburüstü çevresini çiftlikte bir davet ile ağırlamaya karar verir.

Şermin ve Sabahattin yine aynı evde. Hastahane'den taburcu olan Şermin, kazada kaybettiği çantasını hala bulamamıştır. Beş kuruşsuz kaldığı gibi gittiği tüm kapılar da yüzüne kapanacaktır. Tek çaresi Sabahattin'e sığınmak olur. Bir yandan da başhekim oluşundan etkilenmiş ve Sabahattin üzerindeki etkisini test edecektir.

Behice, Yılmaz ve Demir'in düellosunu görüyor. Artık Çukurova'da bir hayata kendini alıştırmaya başlayan Behice, ilk çarşı ziyaretinde gözünü korkutan bir sahneye şahit olur. Yılmaz ve Demir karşılaşmıştır ve yine silahlar çekilir!

Fekeli, oğluyla vedalaşıyor! Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar elinde olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler.