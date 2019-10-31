Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 42. son bölümde konaktan kovulan...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, her şeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz’ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha’yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar.

Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar’ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha’nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha’nın en yakın arkadaşı haline geliyor.

Züleyha’nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur’u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez. Demir, artık Züleyha’nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...