ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Saniye'nin merdivenlerden yuvarlanması olayını Züleyha'nın üzerine yıkmaya çalışan Gaffur, Saniye ve Hemşire Gülten'in açıklaması ile bir kez daha tes köşe olmuş. Züleyha aklanmıştır. Züleyha konakta suçsuz olduğunu bir kez daha ispat etmiş ve itibarını geri kazanmıştır. Kendisi üzerine oyun oynayan Saniye ve Gaffur'u kovdurtan Züleyha bir yandan da Yılmaz ile kaçmak için tüm planlarını hazırlamıştır. Züleyha tüm hazırlıklarını tamamlar ama Yılmaz'ın hesaba katmadığı bir gerçek vardır. Müjgan'ın hamile oluşu bu kaçışı erteleyecektir.

Peki Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.