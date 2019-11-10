Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanı yayında! Sildim seni Yılmaz!

ATV ekranında Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen son bölümde Yılmaz ve Züleyha yeni bir hayat kurmak için anlaşmış ve gün belirlemişti. Yılmaz'ın Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenmesi ile birlikte buluşma noktasına gitmemesi Yılmaz'a olan güvenini derinden yaralamıştı. Israrla kendisini anlatmaya çalışan Yılmaz'ın çabası bir sonuca ulaşmaz. Züleyha yayınlanan yeni bölümde Yılmaz'a seni kalbimden gözlerimdem sildim açıklamasında bulunuyor. Huğ'larda yaşananlar Yamanlar'ın gazetelere çıkmasına neden olurken Demir yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Gaffur'u dövüyor.

Bu durum Yamanlar'ın itibarını alt üst ederken Züleyha'nın fikri ile Yamanlar bir kez daha düze çıkmasını başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova 44. yeni bölüm fragmanı ile 14 Kasım Perşembe akşamı ATV ekranında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 44. BÖLÜM FRAGMANI