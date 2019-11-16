16.11.2019 - 21:41 |
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı! Büyük oyun...
Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Yılmaz, Demir'e büyük bir oyun oynayacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Demir beklenmedik anda kendini bir oyun içinde bulacak ve bu oyunu kuranın Yılmaz olduğunun farkına varacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.