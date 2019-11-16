Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı! Büyük oyun...

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Demir beklenmedik anda kendini bir oyun içinde bulacak ve bu oyunu kuranın Yılmaz olduğunun farkına varacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN