Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 44. son bölümde Züleyha'dan şok hamle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Toplu sünnet düğünündeki zehirlenme, Çukurova’daki tüm dengeyi değiştiren olayların fitilini ateşliyor!

Tavukları satın alan Gaffur’u, Demir’in elinden kimse kurtaramaz! Demir, Gaffur’u dövmekle kalmayacak, hayatındaki en önemli şeyi de elinden alacaktır!

Demir bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, bir yandan da kaybettiği itibarını geri kazanmak zorundadır. Çünkü başta Vali olmak üzere, herkes yaşananların sorumlusu olarak Demir’i görmektedir.

Yılmaz’ın ne sebeple olursa olsun buluşmaya gelmemesini hazmedemeyen Züleyha, artık kendini Demir Yaman’ın eşi Züleyha Yaman olmaya ikna etmiştir. Yılmaz’a “Senin hiçbir şeyin değilim. Hatıran bile değilim” der. Yamanların itibarını kazanması için de elinden geleni yapar ve Demir ile el ele bu krizi atlatmak için çalışır.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...