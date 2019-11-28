Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümde Züleyha ve Yılmaz bu kez... 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz’a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan’a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar’ın gözünde aklının hala Yılmaz’da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...