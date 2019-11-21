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21.11.2019 - 22:55 |

Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 45. son bölümde Fekeli ve Yılmaz arasında...

ATV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Fekeli ve Yılmaz arasında gemilerin yanması damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 45. son bölümde Fekeli ve Yılmaz arasında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor! Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli’nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın “barışma” kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor. Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!

Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölümİki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer! Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz’a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendiŞuhut’un Kumalar Dağı’nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, “Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli” dedi.
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