Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümde Züleyha ve Yılmaz aynı otomobilde! 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Şermin’in Hünkar’dan intikam hareketi, “Devlerin Aşkı”nı Çukurova’ya duyuruyor! Şermin’in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana’da yer yerinden oynayacak! Hünkar’ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli’yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: - Benimle evlenir misin?



Gazete haberi, Demir’i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini “aşk” göremeyecek kadar kör etmiştir.



Gaffur’un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha’yı yine yolda bırakır. Yılmaz’ın bir kez daha Züleyha ve Adnan’ı aracına alması Demir’i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.



Gülten’e ilgisini fark etse de, Çetin’e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...