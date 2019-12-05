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05.12.2019 - 22:23 |

Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümde Züleyha ve Yılmaz aynı otomobilde! 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Züleyha ve Yılmaz arasındaki çarpıcı gelişme damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümde Züleyha ve Yılmaz aynı otomobilde! 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin’in Hünkar’dan intikam hareketi, “Devlerin Aşkı”nı Çukurova’ya duyuruyor! Şermin’in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana’da yer yerinden oynayacak! Hünkar’ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli’yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar’a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor: - Benimle evlenir misin?

Gazete haberi, Demir’i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini “aşk” göremeyecek kadar kör etmiştir.

Gaffur’un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha’yı yine yolda bırakır. Yılmaz’ın bir kez daha Züleyha ve Adnan’ı aracına alması Demir’i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

Gülten’e ilgisini fark etse de, Çetin’e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
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